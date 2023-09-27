Amasya'da 2 bin yıldır yetiştirilen misket elmasının bu yılki hasadı verimli başladı. Bereketli bahçelerde iki yıl arayla ürün veren ağaç dalları rengarenk elmalarla süslendi. Amasyalı üreticiler, elmanın kokusuna ve aromasına güvenerek bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirtti.

Amasya'nın 2 bin yıllık sembolü misket elmasında hasat başladı

Amasyalılar elmalarının 'kokusuna' güveniyor

AMASYA - Amasya'da 2 bin yıldır yetiştirilen misket elmasının bu yılki hasadı verimli başladı. Bereketli bahçelerde iki yıl arayla ürün veren ağaç dalları rengarenk elmalarla süslendi. Ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şekli alan elmanın kokusuna ve aromasına güvenip iddialarını yineleyen Amasyalı üreticiler bu yılki rekolteden memnun.

Coğrafi işaret tescilli elma

Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasını toplamak için erken saatlerden itibaren bahçelerin yolunu tutan üreticilerle merdivenlerle ağaçlara tırmanıp gün boyunca hasat yapıyor. Yere düşenler bile çürümeden toplanıp fabrikalara gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Elma Amasya'nın sembolü

Amasya'nın elmasıyla ünlü olduğunu belirten Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Dünyanın neresine giderseniz gidin Amasya denilince akla elma gelir. Elma bizim sembolümüz. Vazgeçmeyiz" dedi.

" Niğde'de de misket var. Ama sadece posası var"

Yörenin meyve deposu Ziyaret beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Bekir Damatoğlu, "Bu sene misket elması bol. Yağışların da etkisiyle rengini iyi aldı. Kalitesi de çok iyi" diye konuştu. Şifa kaynağı olduğunu belirttiği Amasya misket elmasının kendine has kokusunun olduğunu ve tezgahlarda diğer elmalarla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Damatoğlu, "Bu koku her yerde yetişen miskette olmaz. Niğde'de de misket var. Ama ne aroması var. Ne de kokusu ve şırası? Sadece posası var. Oysa Amasya'da yetişenin kokusu, aroması, lezzeti ayrı" şeklinde konuştu. Gün boyunca elma toplayan Kadriye Deniz elmaların kokusuyla mest ettiğini, Mehmet Dedeoğlu ise yetiştirdikleri elmanın ısırıldığında çıkan sesiyle de fark oluşturduğunu söyledi.