Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın 2023 yılı Mayıs ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. DHMİ verilerine göre, iç hatlarda 10 bin 498, dış hatlarda 118 olmak üzere toplam 10 bin 616 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanı'nı kullandı. İç hatlarda 91, dış hatlarda 2 olmak üzere 93 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 73 tona ulaştı. Yılın ilk 5 ayında Amasya Merzifon Havalimanından 49 bin 360 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 455, taşınan yük ise 359 ton olarak gerçekleşti.

Amasya Merzifon Havalimanı, mayıs ayında 10 bin 616 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın 2023 yılı Mayıs ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

DHMİ verilerine göre, iç hatlarda 10 bin 498, dış hatlarda 118 olmak üzere toplam 10 bin 616 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanı'nı kullandı.

İç hatlarda 91, dış hatlarda 2 olmak üzere 93 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 73 tona ulaştı.

Yılın ilk 5 ayında Amasya Merzifon Havalimanından 49 bin 360 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 455, taşınan yük ise 359 ton olarak gerçekleşti.