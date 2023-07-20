Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü: Anız Yakmak Çevre ve Toprak İçin Zararlı

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, anız yangınlarına karşı çiftçilere uyarıda bulundu.

Göktekin, gazetecilere, anız yangınlarının hem toprakta yaşayan mikroorganizmalara hem de diğer canlılara zarar verdiğini, insan sağlığını da önemli derecede etkileyerek çevre kirliliğine yol açtığını belirtti.

Çiftçilere "anız yakma, geleceğini ateşe atma" çağrısında bulunan Göktekin, şunları söyledi:

"Anız yangınları, toprağı bitki örtüsüz bırakacağından toprak doğrudan yağmur sularına ve rüzgar erozyonuna açık hale gelir, erozyon artışına ve toprağın çoraklaşmasına neden olur. Bunların yanı sıra anızların orman içerisinde veya yakınında yakılması ise büyük orman yangınları gibi felaketlere neden olmaktadır. Değerli çiftçilerimiz, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, iyi ve verimli bir topraktır. Anız yakarak geçim kaynağınız olan toprağı fakirleştirip çocuklarımızın geleceğini karartmayalım. Sürdürülebilir bir tarımsal üretim için mutlak gerekli olan tarım topraklarımızın verimliğinin korunması, kesinlikle anız yakma alışkanlığının bırakılmasına bağlıdır. Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında Çevre Kanunu doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır."

Göktekin, hazırladıkları çiftçi mektupları ile anız yakmanın insana, çevreye ve toprağa verdiği zararı anlattıklarını sözlerine ekledi.