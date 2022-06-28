Amasya ekonomisi masaya yatırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya ekonomisi masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Amasya ekonomisi masaya yatırıldı

Amasya'da kentin ekonomik parametrelerinin ve yeni projelerin değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Amasya'da kentin ekonomik parametrelerinin ve yeni projelerin değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Amasya Esnaf Odaları Birliği'nde düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Masatlı, Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse, oda başkanları ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda başta sanayi, tarım ve turizm olmak üzere tüm sektörlere yönelik öncelikli konular görüşülerek yeni projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title