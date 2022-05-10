Amasya'da yaz dönemi turizm hazırlıkları masaya yatırıldı - Haberler

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Amasya'da yaz dönemi turizm hazırlıkları masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Amasya'da yaz dönemi turizm hazırlıkları masaya yatırıldı

Amasya'da Vali Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapılan turizm üst kurulu toplantısında yaz dönemi turizm hazırlıkları masaya yatırıldı.

Amasya'da Vali Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapılan turizm üst kurulu toplantısında yaz dönemi turizm hazırlıkları masaya yatırıldı.

Harşena Kalesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Asıl Listesine alınması için gerçekleştirilen çalışmaları ele aldıklarını belirten Vali Masatlı, toplantıda turizm alanında devam eden projeleri de değerlendirdiklerini söyledi.

Harşena Dağı, Kral Kaya Mezarları ve Yalıboyu evlerindeki led aydınlatmaların sorunsuz çalışmasına yönelik uygulamaların da ele alındığı toplantıda, 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları ile 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Etkinlikleri konusunda da değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Toplantıda Belediye Başkan Vekili Onur Kavaklıoğlu, daire amirleri ve STK temsilcileri de yer yer aldı. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Mustafa Masatlı, Amasya, Turizm, Ekonomi, Haberler

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