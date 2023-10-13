AMASYA'nın coğrafi işaret tescilli misket elmasında hasat dönemi başladı. Amasya'da misket elması hasat töreni yapıldı. Törene Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, siyasi partilerin yöneticileri, kurum müdürleri, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı. Kent merkezine bağlı Kutu Köy'ünde yapılan törende Amasya Valisi Yılmaz Doruk üreticilerle buluşup, elma topladı.

Vali Doruk, 'Elma üretimi yüzyıllardır bu topraklarda yapılaıyor. Nitekim ilimizde Yavru Köyünde keşfedilen yaklaşık 2000 yıllık mozaikte dahi eelma figürlerine yer verilmesi ve Amasya'mızın adının elma ile özdeşleşmesi, bu durumun bir göstergesidir. Amasya elmamız coğrafi işaret almıştır. Elma üretiminde Türkiye üçüncüsüdür' diye konuştu.

Elmanın üretim ve sonrasında işlenip çeşitli ürünlere dönüştürülmesi için çalışmalar yapma gayretinde olacaklarını ifade eden Vali Doruk, '2022 yılında İlimiz genelinde yaklaşık 7 bin 700 ton 'Amasya Elması' üretimi gerçekleştirerek, Türkiye genelinde üçüncü sırada yer almış bulunuyoruz. Bu yıl ki hasat döneminde de bu rekoltenin artması ile bu sene üretim 8 bin 400 tona yükseldi dedi.