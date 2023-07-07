Amasya'da doğal olarak yetişen menengiç ağaçlarına Gaziantep'ten getirilen Antep fıstığı aşılandı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün uyguladığı projeyle verimli hale dönüşecek ormanlar Amasya'nın Taşova ilçesindeki köylüler için yeni bir gelir kapısı olacak.

Amasya'da menengiç ağaçları aşılanarak Antep fıstığı ormanına dönüştürülecek

Amasya'da menengiç ormanları 'fıstık' gibi olacak

AMASYA - Amasya'da doğal olarak yetişen menengiç ağaçlarına Gaziantep'ten getirilen Antep fıstığı aşılandı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün uyguladığı projeyle verimli hale dönüşecek ormanlar Amasya'nın Taşova ilçesindeki köylüler için yeni bir gelir kapısı olacak.

"Ormanlarımızı fıstık gibi yapacağız"

7 hektar alandaki yüzlerce menengiç ağacına hummalı şekilde aşılama yapıldı. Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, "Doğal menengiç ağaçlarına biz 'Antep fıstığı' aşılıyoruz. Sahalarımız bundan sonra Antep fıstığı ile fıstıklanacak. Halkımız için daha verimli, daha ekonomik bir ormanlar yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Gaziantep'ten Amasya'ya aşılama çalışması için gelen Hamit Bozkurt ise "Burada epey sakız var. Onları Antep fıstığına çevirmek niyetindeler. Tabii ki kolay iş olsa herkes yapar. Hemen hemen 7-8 hektar bir alanı aşıladık. Bir ay sonra tutup tutmadığını belli eder. 3'üncü, 4'üncü sene mahsul vermeye başlar" diye konuştu.

"Amasya'nın ormanları fıstık gibi olacak"

Aşılama çalışmasına katılan Abdullah Eren de "Biz buradaki ağaçlarda Antep fıstığı yetiştirmeyi planlıyoruz. Amasya'nın ormanları da fıstık gibi olacak" şeklinde konuştu.

Çalışmayı Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Silvikültür Şube Müdürü Abdulkadir Ortataş da takip etti.