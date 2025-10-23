Amasya'da Kenevir Üretiminde Hayal Kırıklığı

Amasya'da kenevir bitkisinin büyük umutlarla başlayan üretimi hayal kırıklığına dönüştü. İlaç sanayinden tekstile, otomotivden izolasyona kadar çok farklı alanlarda kullanım imkanı olan bitkinin ekimi 6 bin 500 dekardan 850 dekara kadar geriledi. Mağdur olan üreticilerin ekim yapmak istemediği açıklandı.

"Üreticilerimiz mağdur olduğu için ekim yapmak istemiyor"

Amasya'da "Kenevir Yeniden Doğuyor Projesi" kapsamında hasat programı düzenlendi. Programda konuşan Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Arslan, "İlimizde 2024 yılında 6 bin 500 dekar gibi bir alanda ekimi yapılan kenevir sözleşmeli üretim esnasında bir firmayla yaşanan sıkıntılardan dolayı bu yıl 850 dekar gibi bir alana düşmüş bulunmaktadır" dedi.

850 dekarın 500 dekarlık bölümünün TİGEM'e bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde, kalan kısmın ise iki firma tarafından sözleşmeli olarak Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde ekildiğini anlatan Arslan, "Kenevir olayının daha ciddi bir şekilde ele alınması gerekir. Kenevirin ilimizde yaygınlaştırılması gerekiyorsa bu firmaların daha güçlü bir şekilde bu sektöre el atması gerekir. Yoksa üreticilerimizin bu konuda mağdur olduğu için ekim yapmak istemiyorlar. Bu da bizim için büyük bir sıkıntı" diye konuştu.

Dalgıçların kıyafetlerinde, pilotların kasklarında kullanılıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) kenevir tohumu üretimine ilişkin faaliyetlerde bulunduğuna değinen TİGEM Bitkisel Üretim Dairesi Başkanı Noyan Avgın, "Kenevirin gerçekten çok fazla kullanım alanı var. Dalgıçların kıyafetlerinden uçaklarda pilotların kasklarına kadar kullanıldığını öğrendik. Böyle bir bitkiyi desteklememiz ve sanayisini de geliştirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Amasya Valisi Önder Bakan ise uzun yıllardan sonra 2016 yılında çıkan yönetmelikle 21 ilde kenevirin tekrar yetiştirilmeye başlandığını hatırlatarak Amasya'nın kenevir tohumu üretiminde 296 ton ile ilk sırada yer aldığını söyledi.

"Salonda hasat olmaz, yağmurda eriyecek halimiz yok"

"Kenevir Yeniden Doğuyor Projesi" kapsamında Gökhöyük Tarım İşletmesinde düzenlenen kenevir hasadı tarla günü programının hava muhalefeti endişesi nedeniyle tarlada yapılmamasına tepki gösterip kendisinin olduğu gibi programa katılanların yarıdan fazlasının çiftçi çocuğu olduğunu hatırlatarak programın devamını tarlada sürdürten Vali Bakan, "Hiç kimse çok fazla havalara girmesin. Böyle salonda filan hasat olmaz. Yağmurda eriyecek halimiz yok" ifadelerini kullandı.

Hasat programında AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ve Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Halil Ozan Topaloğlu ile diğer yetkililer de yer aldı. - AMASYA