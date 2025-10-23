Haberler

Amasya'da Kenevir Üretiminde Hayal Kırıklığı

Amasya'da Kenevir Üretiminde Hayal Kırıklığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da kenevir bitkisi için yapılan üretim, ilaç sanayisinden tekstile kadar geniş bir kullanım alanına sahip olmasına rağmen 6 bin 500 dekardan 850 dekara geriledi. Üreticilerin yaşadığı mağduriyet, ekim isteksizliğine yol açtı.

Amasya'da kenevir bitkisinin büyük umutlarla başlayan üretimi hayal kırıklığına dönüştü. İlaç sanayinden tekstile, otomotivden izolasyona kadar çok farklı alanlarda kullanım imkanı olan bitkinin ekimi 6 bin 500 dekardan 850 dekara kadar geriledi. Mağdur olan üreticilerin ekim yapmak istemediği açıklandı.

"Üreticilerimiz mağdur olduğu için ekim yapmak istemiyor"

Amasya'da "Kenevir Yeniden Doğuyor Projesi" kapsamında hasat programı düzenlendi. Programda konuşan Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Arslan, "İlimizde 2024 yılında 6 bin 500 dekar gibi bir alanda ekimi yapılan kenevir sözleşmeli üretim esnasında bir firmayla yaşanan sıkıntılardan dolayı bu yıl 850 dekar gibi bir alana düşmüş bulunmaktadır" dedi.

850 dekarın 500 dekarlık bölümünün TİGEM'e bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde, kalan kısmın ise iki firma tarafından sözleşmeli olarak Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde ekildiğini anlatan Arslan, "Kenevir olayının daha ciddi bir şekilde ele alınması gerekir. Kenevirin ilimizde yaygınlaştırılması gerekiyorsa bu firmaların daha güçlü bir şekilde bu sektöre el atması gerekir. Yoksa üreticilerimizin bu konuda mağdur olduğu için ekim yapmak istemiyorlar. Bu da bizim için büyük bir sıkıntı" diye konuştu.

Dalgıçların kıyafetlerinde, pilotların kasklarında kullanılıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) kenevir tohumu üretimine ilişkin faaliyetlerde bulunduğuna değinen TİGEM Bitkisel Üretim Dairesi Başkanı Noyan Avgın, "Kenevirin gerçekten çok fazla kullanım alanı var. Dalgıçların kıyafetlerinden uçaklarda pilotların kasklarına kadar kullanıldığını öğrendik. Böyle bir bitkiyi desteklememiz ve sanayisini de geliştirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Amasya Valisi Önder Bakan ise uzun yıllardan sonra 2016 yılında çıkan yönetmelikle 21 ilde kenevirin tekrar yetiştirilmeye başlandığını hatırlatarak Amasya'nın kenevir tohumu üretiminde 296 ton ile ilk sırada yer aldığını söyledi.

"Salonda hasat olmaz, yağmurda eriyecek halimiz yok"

"Kenevir Yeniden Doğuyor Projesi" kapsamında Gökhöyük Tarım İşletmesinde düzenlenen kenevir hasadı tarla günü programının hava muhalefeti endişesi nedeniyle tarlada yapılmamasına tepki gösterip kendisinin olduğu gibi programa katılanların yarıdan fazlasının çiftçi çocuğu olduğunu hatırlatarak programın devamını tarlada sürdürten Vali Bakan, "Hiç kimse çok fazla havalara girmesin. Böyle salonda filan hasat olmaz. Yağmurda eriyecek halimiz yok" ifadelerini kullandı.

Hasat programında AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ve Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Halil Ozan Topaloğlu ile diğer yetkililer de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
İddianamede bomba detay: Başkan, kocasını 'çantacısı' yapmış

Belediye başkanının çantacı kocası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.