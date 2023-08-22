Amasya'da Ekmek ve Simit Fiyatlarına Zam Yapıldı
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerinde ekmeğin fiyatına zam yapıldı. 240 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7,50 liraya, 90 gram simit fiyatı ise 6 liradan 8 liraya yükseltildi. Gümüşhacıköy Leblebiciler, Kahveciler, Emekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zafer Solak, artan maliyetler nedeniyle zam kararı aldıklarını belirtti. Solak, ekmeğin zamlı fiyatının bugünden geçerli olduğunu söyledi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerinde ekmeğin fiyatına zam yapıldı.
Buna göre 240 gram ekmeğin fiyatı, 5 liradan 7,50 liraya, 90 gram simit fiyatı ise 6 liradan 8 liraya yükseltildi.
Gümüşhacıköy Leblebiciler, Kahveciler, Emekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zafer Solak, artan maliyetler nedeniyle zam kararı aldıklarını belirtti.
Solak, ekmeğin zamlı fiyatının bugünden geçerli olduğunu söyledi.