Amasya'da 3 köyde 2500 dekar tarım arazisi suyla buluştu

Amasya'da yapılan yatırımlarla sulanabilir tarım arazisi varlığı artırılıyor. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "3 köyümüzde toplam 2 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturduk" dedi.

Göynücek ilçesinin Penbeli ve Karaşar köyleri ile il merkezine bağlı Oluz köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan basınçlı sulama tesislerinin açılışlarının yapıldığını hatırlatan Vali Doruk, "Bunların dışında bugün itibariyle 15 adet basınçlı sulama tesisi projesi de tamamlanmış ve toplamda suyla buluşturulan arazi miktarı 4 bin 460 dekara ulaşmıştır. Ayrıca 755 hektarlık tarım arazisinde rehabilite çalışmaları yapılmıştır" diye konuştu.

Doruk, ileriye dönük hazırlayacakları projelerle ildeki sulanabilir tarım arazisi varlığını daha da arttırmayı hedeflediklerini vurguladı. - AMASYA