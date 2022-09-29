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Amasralı balıkçıların ağları palamutla doldu

Ekonomi Haberleri

Amasralı balıkçıların ağları palamutla doldu

Bartın'ın Amasra ilçesinde kayık ve alamana teknelerle denize açılan balıkçıların ağları palamutla doldu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde kayık ve alamana teknelerle denize açılan balıkçıların ağları palamutla doldu.

Karadeniz'deki palamut bereketi devam ediyor. Gırgırlarla denize açılan balıkçıların yanı sıra kayık ve alamana teknelerle denize açılan balıkçıların da ağları palamutla doldu. Gece saatlerinde denize açılan balıkçılar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte avladıkları palamutlarla Amasra limanına döndü.

Teknelerde ağlardan ayıklanan palamutlar tek tek kasalanarak satışa hazır hale getirilirken Amasra'daki balıkçı tezgahlarında palamutlar tanesi 15 TL'den satışa sunuldu.

Akşam saatlerinde denize açıldıklarını ve 3 bin adet palamut avladıklarını söyleyen İlkay Akgüneş, "Akşam ezanıyla denizdeydik. Akşam ezanından biraz sonra yani boğaz attık hala ağın başındayız. Balıklarımız bitmedi daha ayıklıyoruz yani. Birazda girişken dediğimiz, mücadeleli şekilde oldu. Bir yandan ayıklıyoruz. 3 bin tane avladık" dedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Bartın Amasra Ekonomi Haberler

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