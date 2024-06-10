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Alzheimer'ın erken teşhisi için önemli adım atıldı

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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze işbirliğiyle Alzheimer'ın erken teşhisine yönelik çalışmaların ön sahfası tamamlandı. Projede, farklı yöntemler kullanılarak biyobelirteç olabilecek veriler elde edildi ve hastalığın gelişmesi hakkında bilgi sahibi olunabileceği sonucuna varıldı.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze işbirliğiyle Alzheimer'ın erken teşhisine ilişkin çalışmaların ön sahfası tamamlandı.

Üniversiten yapılan açıklamaya göre, Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Kurucusu Prof. Dr. İhsan Kara danışmalığında, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aynur Müdüroğlu tarafından yürütülen projede Alzheimer'ın erken dönemlerinde farklı yöntemler kullanılarak biyobelirteç olabilecek veriler elde edildi.

Belirteçler hasta ve sağlıklı gönüllü bireylerde elektroensefalografi (EEG), genetik ve mikrobiyota çalışmaları yaparak bulundu.

EEG analizi için özel olarak geliştirilen programda hastalığın gelişmesi muhtemel hasta gruplarında EEG verilerindeki değişiklikler saptandı.

Daha önce geliştirilen Alzheimer risk tanı kiti ve mikrobiyota değişiklikleri sonucuyla EEG verilerinin örtüştüğü noktalar belirlendi.

Böylece Alzheimer'ın klinik belirtileri ortaya çıkmadan kişinin EGG, genetik ve mikrobiyota verileriyle hastalığın gelişmesi hakkında bilgi sahibi olunabileceği sonucu ortaya çıktı.

Verilerin daha güvenilir olması adına çalışma grupları genişletilerek devam edilen projede, tetkikleri herkesin yapabilmesi için altyapı çalışmalarına başlandı.

Yaşam süresinin artması ile Alzheimer'a yakalanma riski artarken, bu durum, aile ve kamu ekonomisine ciddi yük getiriyor. Başlangıcı ve belirtileri arasında 10 ila 20 yıllık bir zaman bulunan hastalığın tedavi seçeneği bulunmuyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze İstanbul Teknoloji Sağlık Ekonomi Güncel Haberler

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