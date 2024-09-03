Üye Girişi
Haberler

ALTSO, Türk Ticaret Fuarı öncesi STK yöneticilerini bir araya getirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Türk Ticaret Fuarı öncesi Alanya'daki ilgili STK yöneticilerini bir araya getirdi. Toplantıda fuar lansmanı da değerlendirildi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, 7-9 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek Türk Ticaret Fuarı öncesi Alanya'daki ilgili STK yöneticilerini bir araya getirdi.

ALTSO'da gerçekleşen toplantıya ALTSO Başkanı Eray Erdem'in yanı sıra ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya Muz Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şenli, Emlak Profesyonelleri Derneği (TTPP) Başkanı Emre Kodal, ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Yeniacun, Cem Özcan, Adil Memiş, Kadir Hacıkadiroğlu, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Can Som, MÜTBİR Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Görücü, Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu ve ALTSO Meclis Üyesi Mehmet Hatipoğlu, ALSİAD Yönetim Kurulu ve ALTSO Disiplin Kurulu Üyesi Ali Orkan ve Alanya Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halil Başaran katıldı.

"Fuar lansmanı ALTSO'da gerçekleştirilecek"

Toplantıyı değerlendiren Başkan Erdem, 13 Eylül'de fuar ile ilgili ALTSO'da lansman toplantısı gerçekleştireceklerini ifade ederek, "7-9 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek Türk Ticaret Fuarı öncesi odamızda istişare toplantısı gerçekleştirdik. Alanya'mızdaki turizm, tarım, emlak ve inşaat sektörlerinin temsilcileri ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda; Alanya'mız olarak tek çatı altında fuara katılımımızı görüşüp, 13 Eylül 2024 Cuma günü odamızda düzenlenecek fuar lansmanı konusunda değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

"Ortak akıl ile hareket ediyoruz"

Başkan Erdem, Alanya'nın tüm dinamikleri ile birlikte ortak akıl ile hareket ettiklerini belirterek, "Alanya olarak tek çatı altında fuarda yer aldığımız takdirde iş insanlarımız standımızı kullanarak yüz yüze ikili görüşmeler gerçekleştirip, iş fırsatlarını değerlendirebilecekler. Alanya'mızın tüm dinamikleri ile güçlü bir şekilde temsil edilmesi için birlikte çalışmalıyız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası Ekonomi Güncel Alanya

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia
6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bir Gece Masalı gerçek mi, yaşanmış mı? Bir Gece Masalı senaryosu uyarlama mı? Bir Gece Masalı nerede çekiliyor? Bir Gece Masalı setleri nerede? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Eylül Salı Bir Gece Masalı 1. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 3-4 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 3-4 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Fabian Ruiz kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Milan Skriniar kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Meram, Beyşehir 3-4 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, Nizip 3-4 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 3 Eylül Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 3 Eylül Salı bugün kim potaya gitti?
title