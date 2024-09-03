ALTSO, Türk Ticaret Fuarı öncesi STK yöneticilerini bir araya getirdi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, 7-9 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek Türk Ticaret Fuarı öncesi Alanya'daki ilgili STK yöneticilerini bir araya getirdi.

ALTSO'da gerçekleşen toplantıya ALTSO Başkanı Eray Erdem'in yanı sıra ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya Muz Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şenli, Emlak Profesyonelleri Derneği (TTPP) Başkanı Emre Kodal, ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Yeniacun, Cem Özcan, Adil Memiş, Kadir Hacıkadiroğlu, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Can Som, MÜTBİR Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Görücü, Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu ve ALTSO Meclis Üyesi Mehmet Hatipoğlu, ALSİAD Yönetim Kurulu ve ALTSO Disiplin Kurulu Üyesi Ali Orkan ve Alanya Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halil Başaran katıldı.

"Fuar lansmanı ALTSO'da gerçekleştirilecek"

Toplantıyı değerlendiren Başkan Erdem, 13 Eylül'de fuar ile ilgili ALTSO'da lansman toplantısı gerçekleştireceklerini ifade ederek, "7-9 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek Türk Ticaret Fuarı öncesi odamızda istişare toplantısı gerçekleştirdik. Alanya'mızdaki turizm, tarım, emlak ve inşaat sektörlerinin temsilcileri ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda; Alanya'mız olarak tek çatı altında fuara katılımımızı görüşüp, 13 Eylül 2024 Cuma günü odamızda düzenlenecek fuar lansmanı konusunda değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

"Ortak akıl ile hareket ediyoruz"

Başkan Erdem, Alanya'nın tüm dinamikleri ile birlikte ortak akıl ile hareket ettiklerini belirterek, "Alanya olarak tek çatı altında fuarda yer aldığımız takdirde iş insanlarımız standımızı kullanarak yüz yüze ikili görüşmeler gerçekleştirip, iş fırsatlarını değerlendirebilecekler. Alanya'mızın tüm dinamikleri ile güçlü bir şekilde temsil edilmesi için birlikte çalışmalıyız" diye konuştu. - ANTALYA