ALTSO Başkanı Eray Erdem, Türkiye Ekonomi Şurası'nda Alanya'nın sorunlarını dile getirdi

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Ankara'da düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve çok sayıda bakanın katıldığı Türkiye Ekonomi Şurası'nda söz alarak, ulaşım, ikametgah ve arz talep dengesi başta olmak üzere Alanya'nın en önemli sorunlarını dile getirdi ve çözüm için destek istedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın sorunlarını en üst düzeyde gündeme taşımaya, çözüm için çalışmaya devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı. Toplantıya Alanya'yı temsilen katılan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın sorunlarını bir kez daha en üst düzeyde dile getirerek, destek istedi.

Başkan Erdem'in konuyla ilgili olarak açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Ankara'da düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldık. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'in de yer aldığı toplantıda; 'Ulaşım' başlığı altında; Alanya-Gazipaşa Havalimanı'nın kapasitesinin yükseltilmesini, Antalya-Alanya arası yeni çevre yolu ve raylı sistem yapılmasını, uzun süredir çözmek için uğraştığımız ikamet sorununu ve 'Arz Talep Dengesi' başlığı altında ise; yeni tesislerin kurulması için verilen teşvik ve desteklerin inovasyon ve yenileme yapmak isteyen mevcut tesislere verilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması taleplerimizi ileterek, Alanya'mız için destek istedik.

Ayrıca son olarak da yapı denetim firmaları ile müteahhitler arasında yaşanan sorunları da bir kez daha gündeme getirdik.

Toplantıda dile getirdiğimiz sorun ve çözüm önerilerini dikkatle dinleyerek not alan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, değerli bakanlarımıza ve kıymetli TOBB Başkanımıza çok teşekkür ederim.

Her zaman söylediğimiz gibi; Alanya'mızın sorunlarını her platformda dile getirmeye, her kurum ve kuruluşla görüşerek bu sorunlara çözüm aramaya devam edeceğiz." - ANTALYA