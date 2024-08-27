ALTSO Başkanı Eray Erdem'den kadın kuaförleri ve motorlu kara taşıtlarıyla ilgili müjde

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, kadın kuaförleri ve güzellik salonları ile Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile ilgili iki müjdeyi paylaştı.

Başkan Erdem, uzun süredir mücadele ettikleri kararlar ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu dönüş aldıklarını söyledi. Başkan Erdem, "Alanya'mızın 2 önemli sektörü açısından bugün Ticaret Bakanlığı'ndan müjdeli haberler aldık. İlk haberimiz Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonlarını ilgilendiriyor. Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonlarının haftada 1 gün kapatılma uygulamasından muaf tutulmasına ilişkin karar Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. İkinci müjde ise Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik bugün 32645 Sayılı resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yetki belgesi şartları arasından çıkartıldı. Ayrıca lise mezunu olma şartı da 1 Mart 2025 tarihine çekilerek esneklik sağlandı. Uzun süredir mücadelesini yaptığımız bu kararların alınmasında emeği geçen bakanlığımıza ve tüm ilgililere teşekkürü borç biliriz. Her iki karar da sektör temsilcilerimiz ile halkımız adına hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - ANTALYA