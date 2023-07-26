ALTSO Başkanı Ankara'da yabancılara taşınmaz satışı ve ikamet sorunlarını gündeme getirdi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, yabancılara taşınmaz satışı ve ikamet sorunlarının giderilmesi için Ankara'da temaslarda bulunduklarını bildirdi. Erdem, ayrıca yapılan çalışmalar ve alınan kararlar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, yabancılara taşınmaz satışı ve ikamet sorunlarının giderilmesi için Ankara'da temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) aylık olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Erdem, Ankara ziyaretleri başta olmak üzere gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili meclis üyelerine detaylı bilgilendirme yaptı.

Meclis toplantısında, üyelerin verdiği önerge ile Konaklı ve Mahmutlar da yer alan ALTSO irtibat ofisleri de gündeme alındı.

Açıldığı günden bu yana ofislerde yapılan hizmetlerin maliyet/fayda analiziyle değerlendirildiği toplantıda, ofislerin mevcut yapısıyla devam etmesinin mümkün olmadığı konusunda görüş birliğine varıldı.

Yapılan değerlendirmenin ardından yapılan oylamada; meclis üyelerinin tamamı ofislerin kapatılması yönünde oy kullanarak, oy birliği ile ofislerin kapatılmasına karar verildi. Ofislerde verilen çok az sayıda hizmetin tamamına yakınının internetten temin edilen belgeler olması da alınan bu kararda etkili oldu.

"Alanya'nın sorun ve çözüm önerileri Ankara'da"

Başkan Erdem, mecliste yaptığı konuşmada yabancılara ikamet izninin sınırlandırılması ile ilgili yaşanan sorunların çözümü için Ankara çıkarması yaptıklarını ifade ederek, "Yabancılara taşınmaz satışı ve ikamet sorunlarının giderilmesi için MÜTBİR, ALSİAD ve Emlak Profesyonelleri Derneği ile birlikte hazırladığımız sorunlar ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Eski Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu'na ilettik ve destek istedik" dedi.

TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ ve Oda-Borsaların desteğiyle Yap-İşlet-Devret yöntemiyle modernize edilen Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan Pazarkule Gümrük Kapısı ile TOBB ve UMAT GTİ'nin katkılarıyla yapılan İpsala İbrahim Girgin TIR Parkı'nın açılış töreni ile ilgili de bilgiler aktaran Başkan Erdem, "Açılış töreninde bir araya geldiğimiz Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na yabancıların yaşadığı ikametgah sorunu başta olmak üzere çözüm bekleyen konularda sektör raporumuzu sunduk" dedik.

Başkan Erdem ayrıca, özel sağlık kuruluşları ile ALTSO üyeleri için imzalanan indirim protokolü, ALKÜ ile imzalanan 'Diploma Sizden, İş Bizden' protokolü başta olmak üzere yönetim faaliyetleri ile ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendirdi. - ANTALYA