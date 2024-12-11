ALTSO, Alanya'nın Sorunlarını Görüştü

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclisi, Alanya'nın ve iş dünyasının sorunlarını görüşmek için toplandı.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Meclis Başkanı Mehmet Kural ve çok sayıda meclis üyesinin katıldığı toplantıda, Alanya'nın genel sorunları ile sektörlerin sorunları tek tek ele alınıp, çözüm için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

"Yol haritamızı belirledik"

Başkan Erdem, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Alanya'mızın gelişimine katkı sağlamak, şehrimizin ve iş dünyamızın karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek adına meclis üyelerimizle olağanüstü toplantıda bir araya geldik. Hem Alanyamızın genel sorunlarını hem de iş dünyasının sektörel ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde ele aldık. Ortak akıl ve iş birliği ile geleceğe dair görüş alışverişinde bulunup, neler yapılması gerektiğiyle ilgili yol haritamızı belirledik."

Başkan Erdem ayrıca, üyelerden ve meclis üyelerinden gelen taleplerle ilgili rapor oluşturulacağını ve ay sonunda Alanya'nın tüm dinamiklerinin katılımıyla geniş katılımlı istişare toplantısı yapılacağını da açıkladı.

Olağanüstü toplantıda söz alan meclis üyeleri ise sektörlerinin sorunları ile ilgili bilgiler verip çözüm önerilerini paylaştı. - ANTALYA