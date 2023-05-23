Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Altıntaş'ta Togg'a yoğun ilgi

Altıntaş'ta Togg'a yoğun ilgi

Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Altıntaş Belediyesi tarafından Altıntaş'ta getirilmesi sağlanan araç AK Parti ilçe Başkanlığı önünde yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı.

Togg'un direksiyonuna geçerek bir süre test sürüşü gerçekleştiren Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "Vatandaşlarımız yerli ve milli gururumuz Togg'u kurtuluşun ilçesi Altıntaş'ta görmenin heyecanını yaşadı. Yerli elektrikli otomobilimiz Togg gerçekten estetik, donanımlı ve kaliteli. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla emin adımlarla 28 Mayıs 2.tur seçimlerimize giderken, daha iyi yerli ve milli projeler için tekrar en güçlü şekilde Cumhurbaşkanımıza desteğimiz sürecek" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya Seçim Sonuçları
Kütahya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Altıntaş Kütahya TOGG Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title