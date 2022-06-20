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Altıntaş'ta dolu vuran üretim alanlarında hasar tespit çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Altıntaş'ta dolu vuran üretim alanlarında hasar tespit çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen etkili dolu yağışının ardından hububat ve pancar üretim alanlarında hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen etkili dolu yağışının ardından hububat ve pancar üretim alanlarında hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Altıntaş ilçesine bağlı Alıncık ve Işıklar köylerinde meydana gelen etkili dolu yağışının ardından ekonomik zarar oluşan hububat ve pancar üretim alanlarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Altıntaş Kütahya Ekonomi Haberler

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