Altıntaş ilçesinde gıda denetimleri gerçekleştirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin katılımıyla gıda denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, güvenli ve sağlıklı gıdaya erişim için ilçede gıda ve toplu tüketim alanında faaliyet gösteren işletmeler denetime tabii tutuldu. Eksiklikleri olan işletmeler uyarılarak gıda mevzuatı hakkında bilgilendirildi. - KÜTAHYA