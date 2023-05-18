Altıntaş Hükümet Konağının yapımı 2023 yılı içerisinde tamamlanacak

Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan ile birlikte yapımı devam eden Altıntaş hükümet konağında incelemelerde bulunan İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, hükümet konağı yapımının 2023 yılı içerisinde tamamlanacağı müjdesini verdi.

Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan ile birlikte yapımı devam eden Altıntaş hükümet konağında incelemelerde bulunan İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, hükümet konağı yapımının 2023 yılı içerisinde tamamlanacağı müjdesini verdi.

Genel Sekreter Murat Koyak inceleme öncesi Kütahya İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Nermin Şerabatır ile birlikte Kaymakam Hüseyin Bozoğlan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kütahya İl Özel İdaresi tarafından ilçede yapımı devam eden yatırımlar ele alınarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonrası Genel Sekreter Murat Koyak ve Altıntaş İlçe Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan Altıntaş Hükümet Konağı yapım çalışmalarını yerinde incelediler. Murat Koyak, Altıntaş Hükümet Konağının yapımının 2023 yılı içerisinde tamamlanacağı müjdesini verdi. - KÜTAHYA