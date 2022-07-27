Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 998 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 993 bin lira, en yüksek 999 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 998 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 996 milyon 493 bin 367,66 lira, işlem miktarı ise 2.022,73 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 7 milyon 154 bin 835,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: