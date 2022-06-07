Altının kilogramı 996 bin 800 liraya yükseldi - Haberler

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Altının kilogramı 996 bin 800 liraya yükseldi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 996 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 996 bin 800 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 996 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 991 bin lira, en yüksek 999 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 996 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 292 milyon 832 bin 340,60 lira, işlem miktarı ise 296,23 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 303 milyon 882 bin 787,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Uğuras Kıymetli Madenler, DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış988.500,001.859,00
En Düşük991.000,001.851,00
En Yüksek999.100,001.852,55
Kapanış996.800,001.851,50
Ağırlıklı Ortalama997.241,921.852,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)292.832.340,60

Toplam İşlem Miktarı (Kg)296,23

Toplam İşlem Adedi21

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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