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Altının kilogramı 995 bin liraya geriledi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 995 bin liraya geriledi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 995 bin liraya geriledi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 995 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 980 bin lira, en yüksek 995 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalarak 995 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 629 milyon 362 bin 741,21 lira, işlem miktarı ise 1.596,37 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 647 milyon 123 bin 562,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.020.400,001.832,10
En Düşük980.000,001.825,00
En Yüksek995.000,001.844,30
Kapanış995.000,001.837,15
Ağırlıklı Ortalama980.751,791.836,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.629.362.741,21

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.596,37

Toplam İşlem Adedi49

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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