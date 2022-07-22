Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 991 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 976 bin lira, en yüksek 992 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,9 artarak 991 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 202 milyon 651 bin 670,73 lira, işlem miktarı ise 2.254,97 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 292 milyon 763 bin 141,81 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: