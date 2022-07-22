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Altının kilogramı 991 bin liraya yükseldi

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Altının kilogramı 991 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 991 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 991 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 976 bin lira, en yüksek 992 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,9 artarak 991 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 202 milyon 651 bin 670,73 lira, işlem miktarı ise 2.254,97 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 292 milyon 763 bin 141,81 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış954.000,001.710,70
En Düşük976.000,001.701,00
En Yüksek992.000,001.746,00
Kapanış991.000,001.743,00
Ağırlıklı Ortalama979.162,231.723,26
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.202.651.670,73

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.254,97

Toplam İşlem Adedi69

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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