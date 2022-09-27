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Altının kilogramı 990 bin liraya yükseldi

Ekonomi Haberleri

Altının kilogramı 990 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 990 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 990 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 981 bin 40 lira, en yüksek 990 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artarak 990 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 130 milyon 346 bin 995,23 lira, işlem miktarı ise 2.188,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 133 milyon 200 bin 764,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ve İNTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış967.000,001.640,00
En Düşük981.040,001.622,00
En Yüksek990.050,001.665,30
Kapanış990.000,001.654,10
Ağırlıklı Ortalama987.199,261.642,77
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.130.346.995,23

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.188,69

Toplam İşlem Adedi96

Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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