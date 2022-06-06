Altının kilogramı 988 bin 500 liraya geriledi - Haberler

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Altının kilogramı 988 bin 500 liraya geriledi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 988 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 988 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 988 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 981 bin lira, en yüksek 991 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 988 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 808 milyon 895 bin 690,15 lira, işlem miktarı ise 824,59 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 897 milyon 332 bin 763,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış993.000,001.866,50
En Düşük981.000,001.840,00
En Yüksek991.999,001.866,30
Kapanış988.500,001.859,00
Ağırlıklı Ortalama984.529,441.847,89
Toplam İşlem Hacmi (TL)808.895.690,15

Toplam İşlem Miktarı (Kg)824,59

Toplam İşlem Adedi41

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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