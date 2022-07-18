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Altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 981 bin lira, en yüksek 986 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artarak 986 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 277 milyon 776 bin 324,61 lira, işlem miktarı ise 2.351,64 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 323 milyon 684 bin 293,06 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış954.000,001.705,00
En Düşük981.000,001.700,00
En Yüksek986.000,001.753,65
Kapanış986.000,001.742,20
Ağırlıklı Ortalama983.500,001.725,27
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.277.776.324,61

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.351,64

Toplam İşlem Adedi76

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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