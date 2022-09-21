Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 985 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 985 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 978 bin lira, en yüksek 1 milyon 6 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalarak 985 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 504 milyon 898 bin 583,73 lira, işlem miktarı ise 3.569,19 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 564 milyon 160 bin 803,4 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ve Demaş Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: