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Altının kilogramı 985 bin 350 liraya yükseldi

Altının kilogramı 985 bin 350 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 985 bin 350 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 985 bin 350 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 985 350 bin lira, en yüksek 1 milyon 3 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 985 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 116 milyon 950 bin 369,65 lira, işlem miktarı ise 4.176,88 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 142 milyon 644 bin 919,04 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış982.000,001.730,00
En Düşük985.350,001.703,55
En Yüksek1.003.000,001.737,20
Kapanış985.350,001.719,80
Ağırlıklı Ortalama996.627,071.721,43
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.116.950.369,65

Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.176,88

Toplam İşlem Adedi151

AA / Murat Aslan - Ekonomi

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