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Altının kilogramı 979 bin liraya geriledi

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Altının kilogramı 979 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 979 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 979 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 961 bin lira, en yüksek 980 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 979 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 975 milyon 203 bin 703,16 lira, işlem miktarı ise 3.090,83 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 77 milyon 382 bin 567,22 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış986.000,001.742,20
En Düşük961.000,001.693,00
En Yüksek980.000,001.742,25
Kapanış979.000,001.712,00
Ağırlıklı Ortalama961.823,541.714,27
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.975.203.703,16

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.090,83

Toplam İşlem Adedi138

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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