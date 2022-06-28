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Altının kilogramı 976 bin 350 liraya geriledi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 976 bin 350 liraya geriledi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 976 bin 350 liraya geriledi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 976 bin 350 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 976 bin 60 lira, en yüksek 985 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalarak 976 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 757 milyon 277 bin 254,99 lira, işlem miktarı ise 1.798,07 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 794 milyon 783 bin 88,44 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış995.000,001.837,15
En Düşük976.060,001.809,00
En Yüksek985.000,001.847,00
Kapanış976.350,001.831,10
Ağırlıklı Ortalama980.926,151.825,75
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.757.277.254,99

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.798,07

Toplam İşlem Adedi53

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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