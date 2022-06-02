Altının kilogramı 975 bin liraya geriledi - Haberler

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 975 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 975 bin lira, en yüksek 983 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalarak 975 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 592 milyon 52 bin 207,35 lira, işlem miktarı ise 604,99 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 592 milyon 280 bin 991,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL Hrm Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: