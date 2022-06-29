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Altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 968 bin lira, en yüksek 983 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalarak 975 bin 450 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 618 milyon 871 bin 527,92 lira, işlem miktarı ise 1.665,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 693 milyon 803 bin 2,39 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış976.350,001.831,10
En Düşük968.000,001.799,96
En Yüksek983.500,001.834,40
Kapanış975.450,001.834,40
Ağırlıklı Ortalama972.131,981.818,16
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.618.871.527,92

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.665,32

Toplam İşlem Adedi57

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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