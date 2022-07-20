Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 967 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 964 bin 590 lira, en yüksek 987 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 967 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 788 milyon 317 bin 633,61 lira, işlem miktarı ise 2.887,33 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 866 milyon 176 bin 937,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: