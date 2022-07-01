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Altının kilogramı 965 bin liraya geriledi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 965 bin liraya geriledi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 965 bin liraya geriledi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 965 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 963 bin 270 lira, en yüksek 971 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 965 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 389 milyon 420 bin 670,91 lira, işlem miktarı ise 1.445,48 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 506 milyon 21 bin 582,83 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış971.000,001.818,00
En Düşük963.270,001.775,00
En Yüksek971.500,001.808,90
Kapanış965.000,001.800,55
Ağırlıklı Ortalama967.496,671.794,15
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.389.420.670,91

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.445,48

Toplam İşlem Adedi57

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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