Altının kilogramı 964 bin liraya yükseldi - Haberler

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Altının kilogramı 964 bin liraya yükseldi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Altının kilogramı 964 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 964 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 964 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 964 bin lira, en yüksek 980 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 964 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 923 milyon 16 bin 125,33 lira, işlem miktarı ise 2.001,90 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 928 milyon 309 bin 272,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış954.000,001.848,90
En Düşük964.000,00

1.850,00
En Yüksek980.000,001.864,55
Kapanış964.000,001.856,60
Ağırlıklı Ortalama968.824,181.855,44
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.923.016.125,33

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.001,90

Toplam İşlem Adedi127

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Ekonomi, Haberler

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