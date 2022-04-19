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Altının kilogramı 934 bin liraya yükseldi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 934 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 934 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 934 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 925 bin lira, en yüksek 934 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 934 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 510 milyon 831 bin 640,30 lira, işlem miktarı ise 548,71 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 540 milyon 537 bin 904,30 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış932.000,001.994,00
En Düşük925.000,001.973,70
En Yüksek934.000,001.978,00
Kapanış934.000,001.977,00
Ağırlıklı Ortalama931.667,391.976,08
Toplam İşlem Hacmi (TL)510.831.640,30

Toplam İşlem Miktarı (Kg)548,71

Toplam İşlem Adedi38

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Ekonomi, Haberler

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