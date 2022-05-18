Altının kilogramı 930 bin 700 liraya geriledi - Haberler

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 930 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 930 bin 700 lira, en yüksek 942 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 930 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 529 milyon 819 bin 414,25 lira, işlem miktarı ise 2.740,58 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 532 milyon 737 bin 527,40 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: