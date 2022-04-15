Altının kilogramı 929 bin 500 liraya geriledi - Haberler

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Altının kilogramı 929 bin 500 liraya geriledi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 929 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 929 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 929 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 927 bin 400 lira, en yüksek 929 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 929 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 122 milyon 782 bin 83,01 lira, işlem miktarı ise 132,33 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 231 milyon 618 bin 963,12 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış931.000,001.973,50
En Düşük927.400,001.973,00
En Yüksek929.500,001.975,00
Kapanış929.500,001.973,00
Ağırlıklı Ortalama928.128,671.974,85
Toplam İşlem Hacmi (TL)122.782.083,01

Toplam İşlem Miktarı (Kg)132,33

Toplam İşlem Adedi16

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Haberler

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