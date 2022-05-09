Altının kilogramı 917 bin 500 liraya geriledi - Haberler

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Altının kilogramı 917 bin 500 liraya geriledi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 917 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 917 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 917 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 892 bin lira, en yüksek 917 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 917 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 82 milyon 928 bin 647,67 lira, işlem miktarı ise 2.328,82 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 118 milyon 397 bin 475,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış919.000,001.909,00
En Düşük892.000,001.855,00
En Yüksek917.500,001.855,40
Kapanış917.500,001.860,00
Ağırlıklı Ortalama895.643,401.866,54
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.082.928.647,67

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.328,82

Toplam İşlem Adedi57

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Ekonomi, Haberler

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