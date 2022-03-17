Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 914 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 910 bin 140 lira, en yüksek 923 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 914 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 469 milyon 640 bin 711,02 lira, işlem miktarı ise 513,88 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 563 milyon 523 bin 121,06 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: