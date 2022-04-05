Altının kilogramı 914 bin 370 liraya geriledi - Haberler

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Altının kilogramı 914 bin 370 liraya geriledi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 914 bin 370 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 914 bin 370 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 914 bin 370 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 912 bin 200 lira, en yüksek 915 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 azalarak 914 bin 370 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 404 milyon 701 bin 347,31 lira, işlem miktarı ise 442,03 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 430 milyon 94 bin 961,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış914.500,001.928,75
En Düşük912.200,001.929,20
En Yüksek915.500,001.929,20
Kapanış914.370,001.929,20
Ağırlıklı Ortalama914.276,081.929,20
Toplam İşlem Hacmi (TL)404.701.347,31

Toplam İşlem Miktarı (Kg)442,03

Toplam İşlem Adedi21

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Haberler

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