Altının kilogramı 911 bin 500 liraya yükseldi - Haberler

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Altının kilogramı 911 bin 500 liraya yükseldi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 911 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 911 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 911 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 905 bin 700 lira, en yüksek 911 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 911 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 779 milyon 463 bin 107,73 lira, işlem miktarı ise 856,86 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 858 milyon 298 bin 199,97 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış907.000,001.919,05
En Düşük905.700,001.927,00
En Yüksek911.500,001.935,55
Kapanış911.500,001.930,00
Ağırlıklı Ortalama909.913,771.931,98
Toplam İşlem Hacmi (TL)779.463.107,73

Toplam İşlem Miktarı (Kg)856,86

Toplam İşlem Adedi77

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Haberler

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