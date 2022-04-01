Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 907 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 907 bin 700 lira, en yüksek 915 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 907 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 516 milyon 876 bin 357,50 lira, işlem miktarı ise 570,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 523 milyon 291 bin 186,25 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: