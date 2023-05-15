Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 401 bin 454,50 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 401 bin 454,50 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 276 bin 750 lira, en yüksek 1 milyon 404 bin 398,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 401 bin 454,50 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 576 milyon 603 bin 641,50 lira, işlem miktarı ise 1.184,05 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 581 milyon 634 bin 902,86 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti BBVA, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Yıldız Döviz ve Yekili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: