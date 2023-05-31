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Altının kilogramı 1 milyon 366 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 366 bin liraya yükseldi

Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 366 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 366 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 292 bin lira, en yüksek 1 milyon 430 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 1 milyon 366 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 646 milyon 367 bin 795,38 lira, işlem miktarı ise 1.258,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 794 milyon 819 bin 667,17 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.357.000,001.950,00

En Düşük1.292.000,001.945,00

En Yüksek1.430.000,002.045,00

Kapanış1.366.000,002.045,00

Ağırlıklı Ortalama1.321.536,671.981,63

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.646.367.795,38

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.258,49

Toplam İşlem Adedi59

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

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