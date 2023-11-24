Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 836 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 836 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 836 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 836 bin lira, en yüksek 1 milyon 886 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 1 milyon 836 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 842 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 504 milyon 993 bin 992 lira, işlem miktarı ise 813,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 508 milyon 607 bin 233,7 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: