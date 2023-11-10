Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin 500 liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 788 bin 310 lira, en yüksek 1 milyon 837 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 1 milyon 835 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 829 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 30 milyon 767 bin 752,13 lira, işlem miktarı ise 1.128,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 39 milyon 322 bin 663,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, AG Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: