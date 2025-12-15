Altının gramı 5 bin 966 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5 bin 966 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 5 bin 898 liradan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09.55 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 5 bin 966 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 811 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 92 liradan satılıyor. Güne artışla başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 4 bin 345 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl para politikasında izleyeceği yol haritasına dair öngörülerin değişkenlik göstermesi, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyondan çok iş gücü piyasası konusunda endişe duyduğunu belirterek, bankanın ocak ayındaki toplantısında daha fazla veriye sahip olacağını aktardı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da iş gücü piyasasının kademeli olarak soğuduğuna ancak enflasyonun hedefin üzerinde olduğuna dikkati çekti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Fed'in bir sonraki başkanlığı için Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett veya eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ı seçmeye yakın olduğunu söyledi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve Fed'in gelecek politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini kaydetti.