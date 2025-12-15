Haberler

Altının gramı 5 bin 966 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altının gram fiyatı, haftaya 5 bin 966 liradan işlem görerek yükseliş gösterdi. Çeyrek altın 9 bin 811 lira, cumhuriyet altını ise 39 bin 92 liradan satılmakta. ABD Merkez Bankası'nın para politikalarına dair belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5 bin 966 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 5 bin 898 liradan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09.55 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 5 bin 966 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 811 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 92 liradan satılıyor. Güne artışla başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 4 bin 345 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl para politikasında izleyeceği yol haritasına dair öngörülerin değişkenlik göstermesi, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyondan çok iş gücü piyasası konusunda endişe duyduğunu belirterek, bankanın ocak ayındaki toplantısında daha fazla veriye sahip olacağını aktardı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da iş gücü piyasasının kademeli olarak soğuduğuna ancak enflasyonun hedefin üzerinde olduğuna dikkati çekti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Fed'in bir sonraki başkanlığı için Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett veya eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ı seçmeye yakın olduğunu söyledi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve Fed'in gelecek politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: Dayanacak bir yanım kalmadı
Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim

Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı fena bombaladı
title